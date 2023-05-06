Всё новое — хорошо забытое старое: в Windows 11 появятся виджеты, как в Windows 7

Сейчас Microsoft работает над новым функционалом закрепления виджетов на рабочем столе, аналогичного тому, как работали «Гаджеты» в Windows 7. И разместить их можно будет в любом месте. Сейчас в каталоге Windows 11 представлено 13 виджетов.

«Microsoft планирует сделать виджеты ещё на один шаг вперёд, позволив пользователям прикреплять их непосредственно к рабочему столу. Компания надеется, что это решение увеличит взаимодействие пользователей с виджетами», — рассказали в компании.