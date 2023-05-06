Всё новое — хорошо забытое старое: в Windows 11 появятся виджеты, как в Windows 7

19:46, 06 мая 2023
1 мин.
Всё новое — хорошо забытое старое: в Windows 11 появятся виджеты, как в Windows 7Их можно будет тоже закреплять на рабочем столе
В процессе развития Windows 11 разработчики добавили в ОС «Панель виджетов» с коллекцией небольших приложений. Но просмотреть виджеты можно только при нажатии на кнопку — по умолчанию эти расширения для системы скрыты за пределами экрана.
Сейчас Microsoft работает над новым функционалом закрепления виджетов на рабочем столе, аналогичного тому, как работали «Гаджеты» в Windows 7. И разместить их можно будет в любом месте. Сейчас в каталоге Windows 11 представлено 13 виджетов.
«Microsoft планирует сделать виджеты ещё на один шаг вперёд, позволив пользователям прикреплять их непосредственно к рабочему столу. Компания надеется, что это решение увеличит взаимодействие пользователей с виджетами», — рассказали в компании.