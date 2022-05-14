Всё ради славы? 10-летняя девочка умерла во время записи ролика для TikTok

Челлендж — интернет-жанр, когда пользователь участвует в каком-либо мероприятии по примеру других, а потом сам приглашает для участия знакомых. Девочка по имени Найла Андерсон из Филадельфии потеряла сознание в результате удушья из-за задержки дыхания, умерла через 5 дней в реанимации педиатрического отделения.

Её мать Тавайнна Андерсон обвинила соцсеть TikTok, в которой дочь увидела рекомендацию об участии в челлендже, в некачественном продукте и халатности и подала в суд. Отмечается, что в результате участия в Blackout Challenge в разное время в США умерло четверо детей, один из них был обнаружен со шнурком на шее. Также от задержки дыхания умерла 10-летняя девочка из Италии.

Владелец TikTok компания ByteDance прокомментировала обвинения в халатности и распространении некачественного продукта, и призвала как можно большее количество пользователей жаловаться на видео о Blackout Challenge. «Эта тревожная проблема, о которой люди, кажется, узнают и из других источников, не только из TikTok, возникла задолго до появления нашей платформы», — отметили в ByteDance.