ВТБ первым откроет онлайн-банк в Telegram

ВТБ первым откроет онлайн-банк в TelegramЭто будет полноценный банк
Банк ВТБ сообщил, что запускает полноценный онлайн-банк в мессенджере Telegram.
Фото: Vtb_main_bot
Запуск услуг будет происходить постепенно. Сначала организация реализует проверку баланса карты и счетов в ВИБ, возможность переводить деньги через систему быстрых платежей (СБП), пополнение счёта мобильного телефона. После появятся оплата по QR-коду, переводы между своими счетами, пакетная оплата счетов и другие функции.
К концу текущего года на базе чат-бота ВТБ в Telegram будет развёрнут полноценный онлайн-банк, пользователям будут доступны все продукты банка. Пользоваться такой версией онлайн-банкинга абсолютно безопасно.
Клиентам будут доступны повседневные финансовые услуги, а среднее время проведения операций по ним сократится в два раза. Сервис будет доступен владельцам смартфонов всех операционных систем, причём для пользователей iOS он станет надежной альтернативой приложению из AppStore.