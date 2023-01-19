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19:32, 19 января 2023
1 мин.

ВТБ первым откроет онлайн-банк в Telegram

Это будет полноценный банк

Банк ВТБ сообщил, что запускает полноценный онлайн-банк в мессенджере Telegram.

ВТБ первым откроет онлайн-банк в Telegram

Фото: Vtb_main_bot

Запуск услуг будет происходить постепенно. Сначала организация реализует проверку баланса карты и счетов в ВИБ, возможность переводить деньги через систему быстрых платежей (СБП), пополнение счёта мобильного телефона. После появятся оплата по QR-коду, переводы между своими счетами, пакетная оплата счетов и другие функции.

К концу текущего года на базе чат-бота ВТБ в Telegram будет развёрнут полноценный онлайн-банк, пользователям будут доступны все продукты банка. Пользоваться такой версией онлайн-банкинга абсолютно безопасно.

Клиентам будут доступны повседневные финансовые услуги, а среднее время проведения операций по ним сократится в два раза. Сервис будет доступен владельцам смартфонов всех операционных систем, причём для пользователей iOS он станет надежной альтернативой приложению из AppStore.

Банк ВТБ
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