ВТБ первым откроет онлайн-банк в Telegram

Запуск услуг будет происходить постепенно. Сначала организация реализует проверку баланса карты и счетов в ВИБ, возможность переводить деньги через систему быстрых платежей (СБП), пополнение счёта мобильного телефона. После появятся оплата по QR-коду, переводы между своими счетами, пакетная оплата счетов и другие функции.

К концу текущего года на базе чат-бота ВТБ в Telegram будет развёрнут полноценный онлайн-банк, пользователям будут доступны все продукты банка. Пользоваться такой версией онлайн-банкинга абсолютно безопасно.