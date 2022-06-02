Вы будете смеяться, но Windows можно взломать даже через встроенный поиск по системе

Уязвимость заключается в особенности обработки URI-протокола «search-ms», позволяющего приложениям и HTML-ссылкам запускать настраиваемый поиск на устройстве. Поиск Windows направлен внутрь устройства и находит файлы в системе, но при заявленной уязвимости эту функцию можно направить на файловые ресурсы, расположенные на удалённых хостах.

Проблему можно реализовать посредством файлов Microsoft Office, используя «search-ms». В таком случае уязвимость позволяет открыть окно удалённого поиска с помощью Word-документа.