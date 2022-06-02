Вы будете смеяться, но Windows можно взломать даже через встроенный поиск по системе

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Вы будете смеяться, но Windows можно взломать даже через встроенный поиск по системеЭто доказано
Исследователи информационной безопасности обнаружили опасную уязвимость в одном из компонентов Поиска Windows. Опасность кроется в возможности удалённого открытия окна, содержащего хранящиеся удалённо исполняемые файлы вредоносного ПО.
Уязвимость заключается в особенности обработки URI-протокола «search-ms», позволяющего приложениям и HTML-ссылкам запускать настраиваемый поиск на устройстве. Поиск Windows направлен внутрь устройства и находит файлы в системе, но при заявленной уязвимости эту функцию можно направить на файловые ресурсы, расположенные на удалённых хостах.
Проблему можно реализовать посредством файлов Microsoft Office, используя «search-ms». В таком случае уязвимость позволяет открыть окно удалённого поиска с помощью Word-документа.