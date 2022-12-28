Выкупленную Россией у Nokia операционную систему не будут финансировать из бюджета

При этом Минцифры включило проект «Аврора» в так называемую дорожную карту «Нового общесистемного программного обеспечения» (НОПО) до 2030 года. Паспорт продукта предполагает выделение средств за счёт федерального проекта «Цифровое государственное управление» и нацпрограммы «Цифровая экономика».

Но всё же «Ростелекому», запросившему деньги на развитие ОС «Аврора», придётся самостоятельно оплачивать реализацию проекта. В частности потому, что, по мнению одного из специалистов, систему необходимо дорабатывать «в части быстродействия, удобства портирования на устройства, возможностей работы на российском железе».

«Вероятно, в 2023 году правительство будет инвестировать в первую очередь в такие приоритетные направления, как информбезопасность, IT-сервисы для населения. Финансирование проектов "дорожных карт" скорее будет осуществляться через собственные вложения разработчиков и гарантированный спрос, а не через прямое государственное финансирование», — отметил исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев.

Напомним, ОС «Аврора» изначально — операционная система Maemo, позже переименованная в Meego, которую использовали в поздних смартфонах Nokia.

После заключения соглашения Nokia с Microsoft о том, что все смартфоны компания будет выпускать на Windows Phone, от этой ОС полностью отказались.

Из Nokia ушли разработчики системы и переименовали её в Sailfish OS, продолжая разработку своими силами. Со временем у команды закончились средства, а какого-то успеха на этом поприще разработчики не достигли.

В итоге Sailfish OS выкупил «Ростелеком», давший системе название «Аврора». В России ОС «Аврора» устанавливают на на планшеты и смартфоны для сотрудников госслужб.