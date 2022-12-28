Приложения
16:29, 28 декабря 2022
2 мин.

Выкупленную Россией у Nokia операционную систему не будут финансировать из бюджета

Должен быть гарантированный спрос

Минфин отказался выделять 480 млрд рублей на развитие российской операционной системы «Аврора». Скорее, от продукта ждут успеха на рынке в силу гарантированного спроса, а не за счёт прямого госфинансирования.

Выкупленную Россией у Nokia операционную систему не будут финансировать из бюджета

Фото: Dettka.com

При этом Минцифры включило проект «Аврора» в так называемую дорожную карту «Нового общесистемного программного обеспечения» (НОПО) до 2030 года. Паспорт продукта предполагает выделение средств за счёт федерального проекта «Цифровое государственное управление» и нацпрограммы «Цифровая экономика».

Но всё же «Ростелекому», запросившему деньги на развитие ОС «Аврора», придётся самостоятельно оплачивать реализацию проекта. В частности потому, что, по мнению одного из специалистов, систему необходимо дорабатывать «в части быстродействия, удобства портирования на устройства, возможностей работы на российском железе».

«Вероятно, в 2023 году правительство будет инвестировать в первую очередь в такие приоритетные направления, как информбезопасность, IT-сервисы для населения. Финансирование проектов "дорожных карт" скорее будет осуществляться через собственные вложения разработчиков и гарантированный спрос, а не через прямое государственное финансирование», — отметил исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев.

Напомним, ОС «Аврора» изначально — операционная система Maemo, позже переименованная в Meego, которую использовали в поздних смартфонах Nokia.

После заключения соглашения Nokia с Microsoft о том, что все смартфоны компания будет выпускать на Windows Phone, от этой ОС полностью отказались.

Из Nokia ушли разработчики системы и переименовали её в Sailfish OS, продолжая разработку своими силами. Со временем у команды закончились средства, а какого-то успеха на этом поприще разработчики не достигли.

В итоге Sailfish OS выкупил «Ростелеком», давший системе название «Аврора». В России ОС «Аврора» устанавливают на на планшеты и смартфоны для сотрудников госслужб.

Новости партнеров
Новости партнеров