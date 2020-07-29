Приложения
Сегодня 11:31
Выпущено мобильное AR-приложение для "перемещения" в космический корабль для туристов
Перед скачиванием убедитесь, что ваше устройство поддерживает технологию дополненной реальности
Virgin Galactic опубликовала в сети изображения салона собственного космического корабля для туристов SpaceshipTwo-VSS Unity. Но на этом компания не остановилась и выпустила полноценное мобильное AR-приложение для Android и iOS, которое позволяет “перемещаться” по интерьеру данного корабля.
Стоит отметить, что по словам представителей космической компании, в период высокоскоростных участков полета положение кресел будет частично контролироваться пилотом - делается это для того, чтобы пассажиры чувствовали себя максимально комфортно. В момент же, когда кораблем будет достигнута высота, на которой начинается невесомость, клиенты смогут отстегнуться и перемещаться по салону свободно.
Что же до приложения, то оно называется Virgin Galactic, а его главной “фишкой” является демонстрация вышеописанных наработок компании в дополненной реальности. Скачать его может любой владелец Android-смартфона или iPhone с поддержкой технологии AR.