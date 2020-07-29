Выпущено мобильное AR-приложение для "перемещения" в космический корабль для туристов

Стоит отметить, что по словам представителей космической компании, в период высокоскоростных участков полета положение кресел будет частично контролироваться пилотом - делается это для того, чтобы пассажиры чувствовали себя максимально комфортно. В момент же, когда кораблем будет достигнута высота, на которой начинается невесомость, клиенты смогут отстегнуться и перемещаться по салону свободно.