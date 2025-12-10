Вышла AIDA64 8.20 с улучшенным SensorPanel, поддержкой Blackwell и Turing-дисплеев

Обновление делает мониторинг стабильнее и расширяет поддержку современного железа. SensorPanel и OSD Panel теперь корректно восстанавливают позицию после сна и перезагрузки, а в RemoteSensor исправлены проблемы с кодировкой.

Появилась поддержка внешних Turing-дисплеев на 5,2 и 8 дюймов, которые часто используют в кастомных сборках для вывода системной информации.

База оборудования обновилась: AIDA64 теперь корректно распознает видеокарты NVIDIA RTX Pro 6000D Blackwell и AMD Radeon RX 7700. Также ускорена работа тестов пропускной способности памяти на серверных процессорах AMD Milan, Rome и Shimada Peak.

Версия 8.xx перешла на современный 64-битный компилятор, поэтому поддержка 32-битных Windows и Windows XP x64 прекращена. Все редакции уже доступны для скачивания.