Вышла Opera 120: ИИ-перевод, улучшенный сплит-скрин и закрытие опасных дыр в безопасности

Главное нововведение — встроенный ИИ-переводчик, поддерживающий более 40 языков. Он работает на базе Lingvanex, а весь процесс перевода осуществляется на европейских серверах Opera, что исключает передачу данных третьим сторонам и повышает уровень конфиденциальности.

Также обновление включает усовершенствованный Split Screen, позволяющий комфортно работать с несколькими сайтами на одном экране, и доработанный менеджер паролей. Улучшена функция группировки вкладок Tab Islands, а также появился новый видеоплеер Miniplayer и опция VPN Pro.

Браузер теперь основан на движке Chromium 135. Свежая версия получила патч для опасной уязвимости CVE-2025-6554 в JavaScript-движке V8.

Это уязвимость нулевого дня, которую активно эксплуатировали до выхода обновления, поэтому переход на Opera 120 настоятельно рекомендуется всем пользователям.