Вышла платная версия браузера Google Chrome

Она ориентирована на бизнес-пользователей и предлагает ряд функций, направленных на повышение безопасности веб-серфинга.

Основное отличие платной версии Chrome от бесплатной — это улучшенная система безопасности. В Chrome Enterprise Premium встроен искусственный интеллект, который отслеживает утечки данных, блокирует вредоносное ПО, ограничивает доступ к опасным сайтам.

Помимо этого, платная версия браузера предоставляет расширенные возможности для системных администраторов, функции составления отчетов и интеграцию с антивирусными решениями.

Новинка доступна по подписке. Цена за одного пользователя составляет $6 в месяц.

Отметим, что на данный момент неизвестно, как рынок отреагирует на появление платного Chrome. С одной стороны, приложение является доминирующим браузером с долей рынка 65% в мире и 49.53% в России. С другой — пользователи привыкли к тому, что браузеры являются бесплатными продуктами.