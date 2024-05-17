Вышла специальная Opera для ARM-версии Windows

Согласно блогу Opera, ARM-оптимизированная версия показывает в два раза лучшие результаты в тесте Speedometer по сравнению с версией для эмулятора. Это обеспечивает лучший опыт использования на ARM-компьютерах.

Благодаря поддержке Microsoft App Assure и Qualcomm, новый браузер работает быстрее и эффективнее.

Opera стремится предоставить лучший опыт на всех устройствах, включая новейшие компьютеры на базе процессоров Snapdragon.