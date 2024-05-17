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Приложения
Опубликовано 17 мая 2024, 08:36
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Вышла специальная Opera для ARM-версии Windows

Своевременный релиз
Opera теперь поддерживает Windows on ARM. Пользователи могут скачать новую версию браузера, оптимизированную для ARM64 архитектуры.
Вышла специальная Opera для ARM-версии Windows
© ITHome

Согласно блогу Opera, ARM-оптимизированная версия показывает в два раза лучшие результаты в тесте Speedometer по сравнению с версией для эмулятора. Это обеспечивает лучший опыт использования на ARM-компьютерах.

Благодаря поддержке Microsoft App Assure и Qualcomm, новый браузер работает быстрее и эффективнее.

Opera стремится предоставить лучший опыт на всех устройствах, включая новейшие компьютеры на базе процессоров Snapdragon.

Вышла специальная Opera для ARM-версии Windows
© ITHome

Кроме более высокой производительности, Opera для ARM предлагает улучшенную энергоэффективность.

Пользователи смогут использовать энергосберегающий режим браузера вместе с процессорами Snapdragon для максимального продления времени работы от одного заряда.

На данный момент, версия Opera для Windows on ARM доступна в канале для разработчиков, но стабильная версия выйдет скоро.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
Теги:
#OPERA
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#WINDOWS
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#ARM