Вышла специальная Opera для ARM-версии Windows

Вышла специальная Opera для ARM-версии WindowsСвоевременный релиз
Согласно блогу Opera, ARM-оптимизированная версия показывает в два раза лучшие результаты в тесте Speedometer по сравнению с версией для эмулятора. Это обеспечивает лучший опыт использования на ARM-компьютерах.
Благодаря поддержке Microsoft App Assure и Qualcomm, новый браузер работает быстрее и эффективнее.
Opera стремится предоставить лучший опыт на всех устройствах, включая новейшие компьютеры на базе процессоров Snapdragon.
Кроме более высокой производительности, Opera для ARM предлагает улучшенную энергоэффективность.
Пользователи смогут использовать энергосберегающий режим браузера вместе с процессорами Snapdragon для максимального продления времени работы от одного заряда.
На данный момент, версия Opera для Windows on ARM доступна в канале для разработчиков, но стабильная версия выйдет скоро.