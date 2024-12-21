Вышла вторая версия ОС Android 16 DP для разработчиков с множеством функций

Однако, как отмечает портал Android Authority, «предварительные версии не предназначены для потребительского использования, так как они могут содержать ошибки и недоработки». Эта версия предназначена только для разработчиков, которые хотят оптимизировать свои приложения для Android 16.

Пока что предварительная версия доступна только на телефонах Pixel и планшете Pixel Tablet.

Среди наиболее значимых нововведений в этой версии ОС сообщается о JobScheduler — инструменте для управления фоновыми задачами, предоставляющем разработчикам детализированную информацию о причинах задержек.

Внесены изменения и в API для вибрации: теперь появилась возможность задавать амплитуду и частоту вибрации для более реалистичной тактильной связи при использовании приложений. К примеру, в играх может обеспечиваться тактильный ответ в каких-то эпизодах, а приложения для здоровья позволят реализовывать массажные техники.

Также в Android 16 DP внедрён протокол Wi-Fi 6 с поддержкой 802.11az, который сможет обеспечить точное определение местоположения и защиту соединения с помощью шифрования AES-256. Это должно защищать данные даже в публичных сетях.