Вышли приложения Apple Music и другие для Windows 11, чтобы заменить iTunes

00:08, 14 января 2023
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Вышли приложения Apple Music и другие для Windows 11, чтобы заменить iTunesПосле их установки iTunes больше не запускается
Apple выпустила приложения Apple Music, Apple TV и Apple Device, разработанные специально для Windows 11, чтобы заменить ими устаревший iTunes.
Фото: Techradar.com
При установке этих приложений iTunes автоматически деактивируется и больше не запускается. Отмечается, что новые продукты должны обеспечить комфортный пользовательский опыт и более оперативный запуск.
Внешне новые приложения имеют интерфейс macOS, но также имеют элементы для визуального соответствия Windows 11.