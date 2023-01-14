Вышли приложения Apple Music и другие для Windows 11, чтобы заменить iTunes

При установке этих приложений iTunes автоматически деактивируется и больше не запускается. Отмечается, что новые продукты должны обеспечить комфортный пользовательский опыт и более оперативный запуск.

Внешне новые приложения имеют интерфейс macOS, но также имеют элементы для визуального соответствия Windows 11.