Приложения
00:08, 14 января 2023
1 мин.

Вышли приложения Apple Music и другие для Windows 11, чтобы заменить iTunes

После их установки iTunes больше не запускается

Apple выпустила приложения Apple Music, Apple TV и Apple Device, разработанные специально для Windows 11, чтобы заменить ими устаревший iTunes.

Вышли приложения Apple Music и другие для Windows 11, чтобы заменить iTunes

Фото: Techradar.com

При установке этих приложений iTunes автоматически деактивируется и больше не запускается. Отмечается, что новые продукты должны обеспечить комфортный пользовательский опыт и более оперативный запуск.

Внешне новые приложения имеют интерфейс macOS, но также имеют элементы для визуального соответствия Windows 11.

Новости партнеров
Новости партнеров