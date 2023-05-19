Вышло новое обновление для iOS 16.5

Так, в сервисе Apple News появилась вкладка «Спорт». Теперь любители спорта смогут найти истории, результаты турниров и матчей, выбрать команды, поклонниками которых являются, лиги и персонализировать новостную ленту. Кроме того, можно переходить на страницы игр по нажатию на карточку со счётом, где представлена дополнительная информация о каком-либо спортивном событии.

Исправлено зависание внутренней поисковой системы Spotlight, влиявшее на загрузку подкастов в Apple CarPlay, также исправлены сбои при сбросе настроек экранного времени.

Разработчики Apple улучшили и безопасность iOS: в составе обновления вышел патч, исправляющий уязвимость браузерного движка WebKit.