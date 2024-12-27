Вышло обновление iOS-версии Telegram для исправления перегрева iPhone

Как отмечают многие пользователи, мессенджер версии 11.5.2 (29 993) стал активнее работать в фоновом режиме, а при просмотре видео разряд батареи происходит аномально быстро и при этом смартфон ощутимо перегревается. Кто-то пишет и о том, что из-за указанных проблем телефон начинает работать нестабильно.

Новая версия должна решить эту проблему. Однако уже говорят и о новом баге: при включении видео в версии 11.5.3 Telegram воспроизводится только аудиодорожка без видеоряда.