Вышло обновление iOS-версии Telegram для исправления перегрева iPhone

Опубликовано 27 декабря 2024, 17:121 мин.
Вышло обновление iOS-версии Telegram для исправления перегрева iPhoneИ очень быстрой разрядки
Разработчики Telegram опубликовали в App Store новую версию iOS-приложения мессенджера под номером 11.5.3 (30 003). Вероятно, версия вышла как ответ на многочисленные жалобы пользователей о сверхбыстрой разрядке аккумулятора айфонов и перегреве устройств.
Как отмечают многие пользователи, мессенджер версии 11.5.2 (29 993) стал активнее работать в фоновом режиме, а при просмотре видео разряд батареи происходит аномально быстро и при этом смартфон ощутимо перегревается. Кто-то пишет и о том, что из-за указанных проблем телефон начинает работать нестабильно.
Новая версия должна решить эту проблему. Однако уже говорят и о новом баге: при включении видео в версии 11.5.3 Telegram воспроизводится только аудиодорожка без видеоряда.
Источник:Хабр
Автор:Андрей Кадуков
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