Вышло третье глобальное обновление Moment 3 для Windows 11

Отмечается, что одним из нововведений стала функция автоматической блокировки экрана при физическом удалении пользователя от компьютера. Включение VPN будет сопровождаться мигающим индикатором. Кроме того, в Windows 11 разработчики добавили ПО для усиленной защиты системы от вирусов.

В меню «Пуск» пользователь сможет увидеть данные о своей учётной записи и, в случае необходимости, сможет быстро их отредактировать.

ОС начала поддерживать Bluetooth Low Energy Audio, обеспечивающее хорошее качество звука на компьютере при низком энергопотреблении. И ещё ряд функций.