Вышло третье глобальное обновление Moment 3 для Windows 11

17:12, 25 мая 2023
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Вышло третье глобальное обновление Moment 3 для Windows 11Представлены важные функции
Microsoft представила третье глобальное обновление Moment 3 для Windows 11. Разработчики анонсировали появление в ОС новых и важных функций безопасности.
Отмечается, что одним из нововведений стала функция автоматической блокировки экрана при физическом удалении пользователя от компьютера. Включение VPN будет сопровождаться мигающим индикатором. Кроме того, в Windows 11 разработчики добавили ПО для усиленной защиты системы от вирусов.
В меню «Пуск» пользователь сможет увидеть данные о своей учётной записи и, в случае необходимости, сможет быстро их отредактировать.
ОС начала поддерживать Bluetooth Low Energy Audio, обеспечивающее хорошее качество звука на компьютере при низком энергопотреблении. И ещё ряд функций.