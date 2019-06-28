Взломанная версия программы для раздевания девушек разлетелась по Сети

Пользователь платформы Reddit взломал изначальную версию программы, стоявшую 100 долларов, и выложил ее в сеть. Создатель кряка рассказал, что потратил на взлом не так уж и много времени — что-то около четырех часов. По его словам, он выяснил, что DeepNude следил за пользователями, купившими платную версию программы, сохраняя в метаданные сгенерированного изображения адрес электронной почты владельца. Он также отметил, что автор DeepNude не придумал ничего нового — он собрал свое приложение на основе общедоступных библиотек машинного обучения и набора фотографий женщин. По этой причине в ближайшее время могут появиться тысячи клонов удаленной программы.