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Опубликовано 26 июня 2025, 17:15
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Wallet на iPhone начал показывать рекламу

Никто согласия на это не давал
Пользователи iPhone начали жаловаться на появление рекламы на iPhone. Все пользователи, столкнувшиеся с рекламной, не давали на это согласие. Об этом пользователи пишут в соцсетях.
Wallet на iPhone начал показывать рекламу
© Sumudu Mohottige / Unsplash

Рекламные уведомления приходят непосредственно от Apple, их показывают в приложении Wallet (Кошелёк). Реклама предлагает покупку билетов на фильм «Формула-1» от сервиса Apple TV+.

При этом рассылка рекламы противоречит собственным правилам Apple. Ошибка это или новый формат взаимодействия с аудиторией, пока неясно.

В бета-версии iOS 26 появилась функция отключения рекламных объявлений в Wallet, но для стабильных сборок iOS 18, которыми сейчас пользуются все пользователи, — нет.

Источник:Rozetked
Автор:Андрей Кадуков
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