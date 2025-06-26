Wallet на iPhone начал показывать рекламу

Опубликовано 26 июня 2025, 17:151 мин.
Wallet на iPhone начал показывать рекламуНикто согласия на это не давал
Пользователи iPhone начали жаловаться на появление рекламы на iPhone. Все пользователи, столкнувшиеся с рекламной, не давали на это согласие. Об этом пользователи пишут в соцсетях.
Рекламные уведомления приходят непосредственно от Apple, их показывают в приложении Wallet (Кошелёк). Реклама предлагает покупку билетов на фильм «Формула-1» от сервиса Apple TV+.
При этом рассылка рекламы противоречит собственным правилам Apple. Ошибка это или новый формат взаимодействия с аудиторией, пока неясно.
В бета-версии iOS 26 появилась функция отключения рекламных объявлений в Wallet, но для стабильных сборок iOS 18, которыми сейчас пользуются все пользователи, — нет.