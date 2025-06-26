Wallet на iPhone начал показывать рекламу

Рекламные уведомления приходят непосредственно от Apple, их показывают в приложении Wallet (Кошелёк). Реклама предлагает покупку билетов на фильм «Формула-1» от сервиса Apple TV+.

При этом рассылка рекламы противоречит собственным правилам Apple. Ошибка это или новый формат взаимодействия с аудиторией, пока неясно.

В бета-версии iOS 26 появилась функция отключения рекламных объявлений в Wallet, но для стабильных сборок iOS 18, которыми сейчас пользуются все пользователи, — нет.