WhatsApp анонсировал уже существующую функцию групповых звонков для iOS

В WhatsApp появилась возможность совершать групповые звонки на 31 участника. Раньше тоже говорилось, что доступны звонки на 32 аккаунта, но на деле можно было добавить не более 15 человек.

Недавно такая же функция была анонсирована и для Android-версии мессенджера под номером 2.23.19.16. Пока новый функционал доступен только тестировщикам.