WhatsApp будет помогать пользователям в своём официальном чате

21:29, 28 марта 2023
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WhatsApp будет помогать пользователям в своём официальном чатеМессенджер будет сообщать об обновлениях и новых функциях
Команда мессенджера WhatsApp создала официальный чат для сообщения об обновлениях, новом функционале и помощи пользователям в затруднительных ситуациях.
Фото: Northdevongazette.co.uk
Разработчики будут помогать пользоваться функциями и настраивать мессенджер. Узнать официальный чат команды можно будет по присваиваемой верифицированным сообществам зелёной галочке.
Но найти чат сейчас не получится, несмотря на приветственные сообщения от сообщества для некоторых пользователей. Это говорит о закрытом бета-тестировании. В будущем чат будут доступен и на iOS, и на Android.