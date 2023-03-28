WhatsApp будет помогать пользователям в своём официальном чате

Разработчики будут помогать пользоваться функциями и настраивать мессенджер. Узнать официальный чат команды можно будет по присваиваемой верифицированным сообществам зелёной галочке.

Но найти чат сейчас не получится, несмотря на приветственные сообщения от сообщества для некоторых пользователей. Это говорит о закрытом бета-тестировании. В будущем чат будут доступен и на iOS, и на Android.