WhatsApp будет просить плату за некоторые функции

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WhatsApp будет просить плату за некоторые функцииСервис продержался около полутора лет
Более шести лет назад WhatsApp стал бесплатным. До этого за использование мессенджера приходилось платить по 99 цента в год.
Видимо, такая бизнес-модель оказалась не совсем жизнеспособной. По крайней мере, это следует из того, что совсем скоро сервис вновь станет платным.
По данным инсайдеров, в головной компании, которой принадлежит WhatsApp, начало формироваться совершенно новое подразделение. Его главной целью будет разработкой платных опций для соцсетей и мессенджера.
Возможно, к такому шагу компанию сподвигло то, что в апреле 2021 года в iOS 14.5 появилась функция, запрещающая приложениям и сайтам, в том числе WhatsApp, по умолчанию отслеживать действия пользователей и собирать данные о них.