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WhatsApp для Android получил поддержку входа по отпечатку пальца
Спустя какое-то время после iOS-устройств
На сегодняшний день WhatsApp — один из главных инструментов, с помощью которого люди общаются по всему миру. В том числе в приложении протекают и деловые переписки, явно несущие в себе какие-либо корпоративные тайны. В связи с этим разработчик мессенджера решил ввести новую функцию — защиту приложения с помощью сканера отпечатка пальцев. Ранее данное нововведение было доступно лишь владельцам iPhone, но сейчас новшество добралось и до Android-смартфонов.
”Ранее в этом году мы запустили функцию блокировки при помощи Touch ID и Face ID на iPhone, чтобы обеспечить дополнительный уровень безопасности для пользователей WhatsApp. Сегодня мы представляем аналогичную функцию аутентификации, которая позволит разблокировать приложение при помощи отпечатка пальца, для телефонов Android, поддерживающих эту функцию. Для включения нажмите Настройки > Аккаунт > Приватность > Блокировка отпечатком пальца. Включите опцию Разблокировать с помощью отпечатка и настройте свой отпечаток пальца”, — говорится в официальном блоге WhatsApp.
Стоит отметить, что подобная возможность уже довольно длительное время доступна пользователям Telegram, причем как в версии для Android, так и для iOS.