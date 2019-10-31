WhatsApp для Android получил поддержку входа по отпечатку пальца

На сегодняшний день WhatsApp — один из главных инструментов, с помощью которого люди общаются по всему миру. В том числе в приложении протекают и деловые переписки, явно несущие в себе какие-либо корпоративные тайны. В связи с этим разработчик мессенджера решил ввести новую функцию — защиту приложения с помощью сканера отпечатка пальцев. Ранее данное нововведение было доступно лишь владельцам iPhone, но сейчас новшество добралось и до Android-смартфонов.