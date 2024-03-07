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Приложения
Опубликовано 07 марта 2024, 06:00
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WhatsApp для Android получит функцию создания стикеров из фото

Как и на iOS
В бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.24.6.5 появилась функция, какую мессенджер уже анонсировал для iOS. Речь идёт о создании стикеров из фото непосредственно в чате.

В WhatsApp при открытии редактора фото появилась возможность выбрать опцию создания стикера из фото. При необходимости стикер можно отредактировать и отравить в любом чате.

Чтобы создать стикер, нужно выбрать кнопку «Опции», которая представлена в виде трёх точек, а затем во всплывающем меню следует выбрать раздел «Создать стикер».

Но когда функция будет реализована для вех пользователей, не сообщается.

Источник:WABetaInfo
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#функции
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#мессенджер
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#стикер
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#фото
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#WhatsApp
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#ANDROID