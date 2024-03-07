WhatsApp для Android получит функцию создания стикеров из фото

В WhatsApp при открытии редактора фото появилась возможность выбрать опцию создания стикера из фото. При необходимости стикер можно отредактировать и отравить в любом чате.

Чтобы создать стикер, нужно выбрать кнопку «Опции», которая представлена в виде трёх точек, а затем во всплывающем меню следует выбрать раздел «Создать стикер».

Но когда функция будет реализована для вех пользователей, не сообщается.