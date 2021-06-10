WhatsApp добавил бесплатные звонки на кнопочные телефоны

В итоге крупнейший мессенджер выпустил обновление для этой мобильной ОС, которое добавило в приложение возможность совершать бесплатные звонки. Работает функция лишь внутри WhatsApp — то есть чтобы принять звонок, у вызываемого абонента также должно быть установлено приложение сервиса, сообщает 91Mobiles.

Сами звонки проходят либо через Wi-Fi, либо через мобильный интернет. Последний делает звонки по-настоящему бесплатными лишь в случае, если трафик из WhatsApp не ограничен мобильным оператором.

Отметим, что KaiOS также может «похвастаться» наличием на ней YouTube, поиска Google и даже голосового чата Duo. Разумеется, все они представлены в урезанном виде из-за особенностей системы и устройств, выпускаемых на ней.