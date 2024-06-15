WhatsApp добавил новые функции для улучшения звонков на ПК и смартфонах

Согласно заявлениям разработчиков в официальном блоге мессенджера, расширена аудитория во время звонка — с 8 до 32 человек. Во время видеозвонка будет происходить индикация картинки активного пользователя: когда человек будет говорить, алгоритмы мессенджера выдвинут его картинку на первое место и выделят для лучшей видимости.

Кроме того, теперь делиться экраном стало возможно со звуком. К тому же теперь возможна одновременная демонстрация видео с экрана и с камеры.

Разработчики рассказали также, что мессенджер переведён на новый кодек MLow, повышающий надёжность аудиосвязи при звонках. На мобильных устройствах стало доступно улучшенное шумо- и эхоподавление, за счёт чего появилась возможность звонить даже в шумных местах.

А для пользователей со скоростным интернет-соединением стало доступно более высокое разрешение картинки в видеозвонках. При этом качество аудио выросло в принципе, независимо от версии и поколения устройства. Даже если у пользователя не лучшее интернет-соединение.