WhatsApp добавил защиту от воровства учётной записи

Для этого в мессенджере появится функция подтверждения при переносе аккаунта на новое устройство. На старом гаджете нужно будет подтвердить легитимность переноса аккаунта. Поэтому злоумышленник не сможет «увести» аккаунт, тем более втайне от владельца.

Кроме того, вводится автоматическая проверка кодов безопасности в разделе «Шифрование». Благодаря этому пользователь сможет убедиться, что его переписка с другим людьми защищена.

В мессенджер также внедрят меры проверки аккаунта, чтобы защитить его от взломов, но пользователи ничего не будут делать — это забота разработчиков. Сообщается, что новые принципы безопасности разработчики откроют для всех пользователей в ближайшие месяцы.