WhatsApp добавит фильтры видеозвонков для встроенной камеры мессенджера

Фильтры включают опции сглаживания кожи, изменение реального фона на виртуальный и настройки освещения, например для улучшения тёмного окружения, что делает фотографии и видео более чёткими в сложных условиях.

Кроме того, новая версия WhatsApp также добавляет возможность отмечать все чаты как прочитанные, что уже давно доступно в приложении для iOS. Появился и новый ярлык «Черновик», который будет выводиться, когда пользователь начинает набирать сообщение, но не отправляет его, чтобы напомнить о неотправленном сообщении.

Как сообщает WABetaInfo, новый функционал будет доступен после обновления приложения до бета-версий 2.24.20.20, 2.24.20.19 и 2.24.20.24.