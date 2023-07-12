WhatsApp ещё лучше защитит ваш номер телефона от посторонних

В настоящее время в сообществах WhatsApp номер телефона может быть виден, если вы реагируете на сообщения. Однако новая функция «конфиденциальности номера телефона» поможет предотвратить это.

Функция находится на стадии тестирования и уже доступна пользователям бета-версий мессенджера для Android и iOS. Когда вы включите её, ваш номер телефона будет виден только администраторам сообщества и людям, которые сохранят вас в своих контактах.

Таким образом, вы сможете участвовать в групповых чатах и объявлениях, не беспокоясь о том, что ваш номер будет раскрыт.

Отметим, что данное обновление весьма важно, так как оно способно помочь обеспечить конфиденциальность пользователей и защитить их от нежелательных звонков или сообщений от преступников и мошенников.