WhatsApp и Instagram оказались под угрозой запрета

Так, по предварительному решению суда, Facebook был признан виновным во всех десяти случаях, которые были указаны в исках. Речь идет о технических тонкостях, которые Facebook обязана будет исправить по решению суда. Отмечается, что в том случае, если компания не предпримет никаких действий - жители Германии могут забыть об использовании таких приложений, как WhatsApp, Facebook Messenger и Instagram на территории страны.

Однако представили Facebook не станут так просто отказываться от немецких пользователей. ”Мы планируем адаптировать наши продукты так, чтобы и дальше иметь возможность предоставлять их в Германии”, - указано в их официальном обращении. Похоже немецкие пользователям не о чем беспокоиться, но не исключено, что некоторые функции приложений могут быть существенно изменены.