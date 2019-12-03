WhatsApp исправит проблему с массовой разрядкой смартфонов во время использования приложения

На тематическом ресурсе WABetaInfo, появилась информация о том, что в версии 2.19.353 приложения WhatsApp появилось упоминание того факта, что пользователь сможет привязать темную тему к режиму энергосбережения смартфона. Таким образом мессенджер автоматически будет переходить на темную тему в тот момент, когда смартфон будет включать энергосберегающий режим. Само собой, помимо этого темную тему можно будет включить и вручную.