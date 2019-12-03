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WhatsApp исправит проблему с массовой разрядкой смартфонов во время использования приложения
Но сделает это достаточно странным способом
Недавно в сети появилась информация от владельцев смартфонов Xiaomi и OnePlus о том, что последнее обновление WhatsApp помимо всего прочего принесло и очень быструю разрядку устройств во время работы с мессенджером. По всей видимости компания услышала отзыв пользователей и решить проблему достаточно нестандартным методом.
На тематическом ресурсе WABetaInfo, появилась информация о том, что в версии 2.19.353 приложения WhatsApp появилось упоминание того факта, что пользователь сможет привязать темную тему к режиму энергосбережения смартфона. Таким образом мессенджер автоматически будет переходить на темную тему в тот момент, когда смартфон будет включать энергосберегающий режим. Само собой, помимо этого темную тему можно будет включить и вручную.
И шутки шутками, но кроме доработки темной темы, компания на данный момент никак не исправила проблему с резким разрядом смартфонов после крайнего обновления.