WhatsApp избавится от главного недостатка

Команда популярного сервиса обмена сообщениями WhatsApp готовит крупное обновление, которое избавит приложение от главных недостатков и реализует долгожданную полноценную кросс-платформенность. Об этом сообщил хорошо зарекомендовавший информатор WABetaInfo.

Во-первых, WhatsApp, наконец-то появится в версии для iPad. По данным источника, приложение для iPad уже готово и для нём можно будет создать главный аккаунт, без установки на iPhone.

Во-вторых, пользователи смогут использовать одну учётную запись на смартфонах с Android и iOS. Появится полноценная поддержка для работы одновременно на нескольких смартфонах. В-третьих, десктопная версия сможет работать самостоятельно, без запуска приложения на смартфоне.

Эти новшества были замечены источником в бета-версии 2.19.80.16 и теперь ожидаются в стабильном обновлении для пользователей. Точные сроки релиза пока неизвестны.