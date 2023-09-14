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10:35, 14 сентября 2023
1 мин.

WhatsApp-каналы стали доступны и в России

Привет, Telegram

WhatsApp объявил о глобальном запуске долгожданной многими функции — каналов.

Ранее эта опция была доступна только в 10 странах, но теперь доступ к ней получили и остальные, в том числе жители России.

Компания описывает новую функцию как «простой, надёжный и конфиденциальный способ следить за важными новостями от людей и организаций».

WhatsApp-каналы стали доступны и в России
© WhatsApp

С новым обновлением приходят и новые функции. Теперь в каналах можно публиковать тексты, фотографии, видео, опросы и стикеры. Кроме того, улучшен каталог каналов, добавлена возможность ставить реакции и пересылать посты в чаты или группы.

Отметим, что номера телефонов подписчиков остаются скрытыми от других пользователей и администратора канала. В ближайшие месяцы планируются дополнительные улучшения, включая возможность редактирования постов в течение 30 дней после публикации.

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