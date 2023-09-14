WhatsApp-каналы стали доступны и в России

WhatsApp-каналы стали доступны и в РоссииПривет, Telegram
WhatsApp объявил о глобальном запуске долгожданной многими функции — каналов.
Ранее эта опция была доступна только в 10 странах, но теперь доступ к ней получили и остальные, в том числе жители России.
Компания описывает новую функцию как «простой, надёжный и конфиденциальный способ следить за важными новостями от людей и организаций».
С новым обновлением приходят и новые функции. Теперь в каналах можно публиковать тексты, фотографии, видео, опросы и стикеры. Кроме того, улучшен каталог каналов, добавлена возможность ставить реакции и пересылать посты в чаты или группы.
Отметим, что номера телефонов подписчиков остаются скрытыми от других пользователей и администратора канала. В ближайшие месяцы планируются дополнительные улучшения, включая возможность редактирования постов в течение 30 дней после публикации.