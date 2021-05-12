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Сегодня в 14:26
WhatsApp «кастрирует» мессенджер для тех, кто не согласится с новыми правилами
Вот настолько компании важно передавать пользовательские данные Facebook
Некоторое время назад стало известно, что WhatsApp не станет применять сразу все санкции к пользователям, не принявшим новые правила сервиса. Вместо этого компания будет лишать их доступа к функционалу «поэтапно».
Сейчас же появилась информация о том, как именно разработчики мессенджера «кастрируют» платформу для таких пользователей. Как пишет Business Insider, уже через несколько недель они начнут терять доступ к своим спискам чатов. Также они смогут лишь отвечать на входящие звонки и сообщения.
Напомним, что крайний срок принятия новых правил — 15 мая 2021 года. После его окончания, WhatsApp начнёт создавать проблемы для своих же пользователей, несогласных с политикой компании. Речь идёт о нововведении, согласно которому приложение будет передавать больше пользовательских данных Facebook.