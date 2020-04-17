WhatsApp может увеличить лимит на количество участников групповых звонков в мессенджере

Так, согласно информации, опубликованной на WABetaInfo, уже совсем скоро в WhatsApp будет внедрена возможность создавать аудио- и видеозвонки с большим количеством участников — если сейчас можно созваниваться компанией из 4 человек, то уже совсем скоро это число может увеличиться до 12! Причем изменения коснутся как владельцев Android-смартфонов, так и устройств на iOS. К сожалению, более точных дат со сроком выхода обновления в сети пока нет.

Напомним, что совсем недавно мессенджер ввел возможность проверять информацию в сообщениях других пользователей прибегая к помощи поисковых систем. Также WhatsApp ограничил массовую пересылку сообщений для борьбы с фейками, образующимися вокруг эпидемии коронавируса.