WhatsApp* на iOS обогнала Android-версию: отправка фото в оригинальном качестве пришла туда раньше

WhatsApp* на iOS обогнала Android-версию: отправка фото в оригинальном качестве пришла туда раньшеНо и там релиз ожидается в скором времени
WhatsApp* выпустил обновление для пользователей iOS, которое позволит им делиться фотографиями и видео в их оригинальном качестве. Больше никаких компромиссов со сжатием - эта функция позволит вам демонстрировать свои медиафайлы именно в том виде, в котором они были задуманы.
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Постепенно распространяясь в течение следующих нескольких недель, новая функция позволит вам выделиться среди сжатого контента, нажав на «+» в чате, выбрав «Документ», а затем выбрать фото или видео. Ваши медиафайлы, сохранившиеся в первозданном виде, будут отправлены в виде файла.
Пользователи Android, не стоит беспокоиться возможно (если учитывать, что релиз уже произошел, хоть и не на вашей ОС), такое же удовольствие не за горами и для вас.
Зато, как стало ранее известно, китайский производитель дронов DJI отказался от поддержки приложений и сервисов под iOS и Windows. Компания сосредоточится на разработке продуктов только под Android.
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