Опубликовано 20 ноября 2025, 21:45
1 мин.

*WhatsApp на iPhone начнёт поддерживать несколько аккаунтов

Сразу со страницы настроек
Портал исследования функционала мессенджера *WhatsApp, WABetaInfo, сообщает, что в тестовой iOS-версии приложения под номером 25.34.10.72 появилась поддержка нескольких аккаунтов на одном iPhone.
© WABetaInfo.com

Функция «Мульти-аккаунт» позволит быстро переключаться между двумя учётными записями непосредственно из настроек, и не придётся ни выходить из приложения, не перезапускать его. В каждой учётной записи сохранятся история чатов, настройки уведомлений и прочее.

© WABetaInfo.com

«Похоже, что WhatsApp наконец-то испытывает эту функцию публично, поскольку некоторые бета-тестеры сообщили, что возможность добавлять несколько аккаунтов и переключаться между ними теперь доступна в меню настроек приложения», — говорится в сообщении. Это новшество обеспечивает «более плавный и эффективный способ управления несколькими профилями».

Также появится раздел «Список учётных записей», который можно будет увидеть в меню настроек, может быть реализована и кнопка, находящееся рядом с QR-кодом.

* принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.