WhatsApp на iPhone начнёт поддерживать несколько аккаунтов

© WABetaInfo.com
Функция «Мульти-аккаунт» позволит быстро переключаться между двумя учётными записями непосредственно из настроек, и не придётся ни выходить из приложения, не перезапускать его. В каждой учётной записи сохранятся история чатов, настройки уведомлений и прочее.
«Похоже, что WhatsApp наконец-то испытывает эту функцию публично, поскольку некоторые бета-тестеры сообщили, что возможность добавлять несколько аккаунтов и переключаться между ними теперь доступна в меню настроек приложения», — говорится в сообщении. Это новшество обеспечивает «более плавный и эффективный способ управления несколькими профилями».
Также появится раздел «Список учётных записей», который можно будет увидеть в меню настроек, может быть реализована и кнопка, находящееся рядом с QR-кодом.
«WhatsApp, по-видимому, начинает публичное тестирование новой функции, так как некоторые бета-тестеры заметили, что теперь в настройках приложения появилась возможность добавлять несколько аккаунтов и переключаться между ними», — сказано в сообщении WABetaInfo.
* принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.