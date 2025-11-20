WhatsApp на iPhone начнёт поддерживать несколько аккаунтов

«Похоже, что WhatsApp наконец-то испытывает эту функцию публично, поскольку некоторые бета-тестеры сообщили, что возможность добавлять несколько аккаунтов и переключаться между ними теперь доступна в меню настроек приложения», — говорится в сообщении. Это новшество обеспечивает «более плавный и эффективный способ управления несколькими профилями».

Также появится раздел «Список учётных записей», который можно будет увидеть в меню настроек, может быть реализована и кнопка, находящееся рядом с QR-кодом.

«WhatsApp, по-видимому, начинает публичное тестирование новой функции, так как некоторые бета-тестеры заметили, что теперь в настройках приложения появилась возможность добавлять несколько аккаунтов и переключаться между ними», — сказано в сообщении WABetaInfo.

* принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.