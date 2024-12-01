WhatsApp* начал внедрять QR-коды для упрощённого просмотра и подписки на каналы

На днях в тестовых версиях WhatsApp для Android и iOS под номерами 2.24.25.7 и v24.24.10.76 соответственно появилась новая функция, позволяющая сканировать QR-коды для просмотра и отслеживания каналов. Чтобы использовать функцию, нужно открыть канал, нажать на опции обмена в верхней панели, а затем выбрать опцию QR-кода.

Функция разработана для администраторов каналов. Генерация кода происходит с их стороны. После того как код будет сгенерирован мессенджером, можно пригласить подписчиков следить за каналом.

QR-коды помогут как обмениваться обновлениями контента, так и продвигать бизнес. С помощью QR-кодов пользователи смогут быстро узнавать о всяческих новшествах, скидках и акциях. QR можно будет размещать на рекламе и в объявлениях.

Как сообщается, пока функцию могут проверить только тестировщики, но в ближайшие недели новая опция появится у других пользователей.

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