WhatsApp начнёт автоматически отключать звук уведомлений в слишком быстрых переписках

В октябре WhatsApp сделал возможным создавать большие чаты до 1024 участников, но при переписке в таких группах пользователя заваливает огромным количеством уведомлений о новых сообщениях. Это вызывает неудобства.

Поэтому разработчики добавили в мессенджер функцию автоматического отключения звука уведомлений о сообщениях, чтобы снизить «навязчивость» чатов.

На этапе бета-тестирования функцией смогут воспользоваться только пользователи, попавшие в фокус-группы. Когда функция станет доступна широкой аудитории, не сообщается.

«WhatsApp выпускает возможность автоматического отключения звука в больших групповых чатах, чтобы уменьшить количество уведомлений», — сообщили разработчики.