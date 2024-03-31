WhatsApp начнёт блокировать не согласившихся с новыми правилами пользователей

Новые правила опубликованы в разделе поддержки пользователей на официальном сайте мессенджера. Они скорректированы согласно Закону о цифровых рынках (DMA), действующему в ЕС. В первую очередь изменения в правилах, с которыми необходимо согласиться, коснулись работы рекомендаций и принципов использования WhatsApp. Обновлены и другие разделы.

Меняется и минимальный возраст, начиная с которого можно создать профиль в WhatsApp: ранее 16 лет, теперь 13.

Старые пользователи мессенджера должны согласиться с новыми правилами до 11 апреля, а все, кто создал аккаунт в мессенджере с 16 февраля и по настоящее время, должны согласиться с правилами в момент регистрации профиля.