WhatsApp начнёт присылать вам новости конкретно под ваши вкусы

Как отмечается, это будут новости, подобранные под персональные вкусы и интересы пользователя. Контент будет располагаться в хронологическом порядке, рекламы в ленте не будет.

Пользователи смогут выбирать, на какой чат подписаться, а контакты каждого пользователя будут скрыты от других участников. Но когда эта функция будут реализован, не уточняется.