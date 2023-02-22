WhatsApp начнёт присылать вам новости конкретно под ваши вкусы

19:35, 22 февраля 2023
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WhatsApp начнёт присылать вам новости конкретно под ваши вкусыВероятно, в мессенджере появится новостная лента
В бета-версии мессенджера WhatsApp 2.23.5.3 появились функция под названием Newsletter. Судя по всему, речь идёт о новостной ленте.
Фото: Wallpapercrafter.com
Как отмечается, это будут новости, подобранные под персональные вкусы и интересы пользователя. Контент будет располагаться в хронологическом порядке, рекламы в ленте не будет.
Пользователи смогут выбирать, на какой чат подписаться, а контакты каждого пользователя будут скрыты от других участников. Но когда эта функция будут реализован, не уточняется.