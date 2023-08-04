WhatsApp начнёт проверять электронную почту пользователей для защиты аккаунтов

Это сделано для борьбы с несанкционированным переносом аккаунта на другое устройство. Таким образом разработчики хотят усилить борьбу со взломами учётных записей.

Функция будет необязательной, пользователи смогут отказаться от этих настроек при включении двухфакторной аутентификации.

Сообщается, что функция доступна в бета-версии для Android под номером 2.23.16.15. Когда функцию реализуют, сначала такая проверка станет доступной на Android-смартфонах, а затем на iOS.