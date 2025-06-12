WhatsApp начнёт создавать краткий итог переписок с помощью ИИ

Опубликовано 12 июня 2025, 09:031 мин.
WhatsApp начнёт создавать краткий итог переписок с помощью ИИПолезное нововведение, между прочим
WhatsApp начал тестировать функцию автоматических ИИ-саммари для переписок — кратких сводок непрочитанных сообщений в чатах, группах и каналах.
Нововведение пока доступно ограниченному числу пользователей Android в бета-версии и будет распространяться постепенно.
Если пользователь давно не заходил в переписку, вместо привычной надписи «N непрочитанных сообщений» появится кнопка «Суммировать с ИИ». При нажатии алгоритм выдаст краткий пересказ содержимого.
Функция работает через опцию Private Processing — все данные обрабатываются изолированно в облаке, без привязки к пользователю и без сохранения истории.
WhatsApp подчеркивает, что ИИ не активируется в переписках с включенной «Расширенной конфиденциальностью». Кроме того, параллельно тестируется функция «Writing Help», с помощью которой можно будет улучшить стиль и ясность текста перед отправкой.