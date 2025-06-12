WhatsApp начнёт создавать краткий итог переписок с помощью ИИ

Функция работает через опцию Private Processing — все данные обрабатываются изолированно в облаке, без привязки к пользователю и без сохранения истории.

WhatsApp подчеркивает, что ИИ не активируется в переписках с включенной «Расширенной конфиденциальностью». Кроме того, параллельно тестируется функция «Writing Help», с помощью которой можно будет улучшить стиль и ясность текста перед отправкой.