WhatsApp наконец-то заработает и на планшетах. Правда, пока лишь на Android-моделях

Но несмотря на все эти расширения платформ, WhatsApp так и не появлялся на планшетах. До последнего момента.

Нашим коллегам из WABetaInfo стало известно, что разработчики мессенджера активно тестируют новую функцию для использования сервиса на Android-планшетах. Благодаря ей, пользователи смогут связать его с существующей учётной записью WhatsApp.

При этом наконец-то нам с вами не придётся использовать дополнительный номер телефона для планшета — достаточно будет отсканировать QR-код на одном из уже активированных устройств.

Отметим, что нововведение всё ещё находится на стадии тестирования. Как скоро оно станет общедоступным — пока что неизвестно.