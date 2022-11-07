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17:02, 07 ноября 2022
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WhatsApp наконец-то заработает и на планшетах. Правда, пока лишь на Android-моделях

Но вряд ли владельцы iPad будут долго ждать своей очереди

Долгое время WhatsApp оставался эксклюзивно смартфонным мессенджером. Но затем появилась веб-версия сервиса, а затем и полноценный десктопный клиент.

WhatsApp наконец-то заработает и на планшетах. Правда, пока лишь на Android-моделях

Но несмотря на все эти расширения платформ, WhatsApp так и не появлялся на планшетах. До последнего момента.

Нашим коллегам из WABetaInfo стало известно, что разработчики мессенджера активно тестируют новую функцию для использования сервиса на Android-планшетах. Благодаря ей, пользователи смогут связать его с существующей учётной записью WhatsApp.

При этом наконец-то нам с вами не придётся использовать дополнительный номер телефона для планшета — достаточно будет отсканировать QR-код на одном из уже активированных устройств.

Отметим, что нововведение всё ещё находится на стадии тестирования. Как скоро оно станет общедоступным — пока что неизвестно.

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