WhatsApp научат переносить чаты при смене номера телефона

Так, согласно данным источника, когда пользователь решится изменить или добавить новую SIM-карту программа автоматически заменит номер на обновленный. Таким образом, чтобы экспортировать чаты вместе с медиа и прочими файлами потребуется лишь подключить устройство к своему аккаунту в WhatsApp.

Кроме того, в WhatsApp планируют добавить и возможность переноса данных между устройствами с разными операционными системами посредством нажатия на одну кнопку. Еще в мессенджере может появится функция, благодаря которой пользователи смогут пользоваться WhatsApp Web без подключения к интернету. Предполагается, что все перечисленные нововведения будут добавлены уже в одном из следующих обновлений.