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WhatsApp научат переносить переписки между iPhone и Android-смартфонами
Неужели мессенджер Цукерберга решил повернуться лицом к пользователям?
Разработчики WhatsApp наконец-то начали тестировать долгожданную функцию. Судя по последним данным, уже совсем скоро в мессенджере появится возможность переносить переписки между iPhone и Android-смартфонами.
WABetaInfo пишет, что это нововведение — «часть стратегического развития приложения». Компания изучает возможности использовать мессенджер сразу на нескольких устройства одновременно. В связи с этим перед командой разработки стоит важная задача — реализовать «миграцию» истории переписки между iOS и Android.
Отметим, что подобная функциональность уже давно реализована в Telegram. Но там этого добиться проще, так как WhatsApp, в отличие от проекта Дурова, использует сквозное шифрование на всех чатах автоматически. В Telegram оно реализовано лишь в «Секретных чатах».