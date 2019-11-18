WhatsApp научились взламывать при помощи видео

Так, хакеры создают специальные MP4 файлы, с помощью которых они заражают устройства вредоносными ПО, что в конечном счете позволяет не только украсть персональные данные, но и устроить слежку за владельцем смартфона. Для того, чтобы стать жертвой злоумышленников достаточно лишь нажать на загрузку опасного файла в WhatsApp.

Известно, что на данный момент представители мессенджера не прокомментировали ситуацию, а также не устранили критическую уязвимость.