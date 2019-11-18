Приложения
Сегодня 14:41
WhatsApp научились взламывать при помощи видео
Формата MP4
Череда проблем приложения WhatsApp продолжается. Напомним, что ранее владельцы смартфонов некоторых моделей пожаловались на ухудшение автономности устройств после обновления WhatsApp. На этот раз в приложении была найдена уязвимость, которая позволяет злоумышленникам воровать данные пользователей с помощью видео формата MP4.
Так, хакеры создают специальные MP4 файлы, с помощью которых они заражают устройства вредоносными ПО, что в конечном счете позволяет не только украсть персональные данные, но и устроить слежку за владельцем смартфона. Для того, чтобы стать жертвой злоумышленников достаточно лишь нажать на загрузку опасного файла в WhatsApp.
Известно, что на данный момент представители мессенджера не прокомментировали ситуацию, а также не устранили критическую уязвимость.