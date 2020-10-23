WhatsApp научился навсегда выключать уведомления в переписках

Нововведение стало доступно в последней версии приложения, сообщает The Next Web. Для того, чтобы использовать новую возможность, надо зайти в чат, оповещения от которого вы хотите отключить, и выбрать в настройках “Без звука” пункт “Всегда”. Что интересно, в отличие от многих других функций, данная появилась одновременно как в мобильных версиях приложения, так и в веб-версии.