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WhatsApp научился навсегда выключать уведомления в переписках
Бывает очень полезно, когда общаешься с любителями писать каждое слово отдельным сообщением
Спустя несколько недель закрытого тестирования, WhatsApp наконец-то научился навсегда выключать уведомления в переписках. Раньше самым продолжительным отключением уведомлений был срок в один год.
Нововведение стало доступно в последней версии приложения, сообщает The Next Web. Для того, чтобы использовать новую возможность, надо зайти в чат, оповещения от которого вы хотите отключить, и выбрать в настройках “Без звука” пункт “Всегда”. Что интересно, в отличие от многих других функций, данная появилась одновременно как в мобильных версиях приложения, так и в веб-версии.
Напомним, что на днях в сети появилась информация о том, что разработчики мессенджера тестируют аудио и видеозвонки для приложения WhatsApp для компьютеров. Когда именно новая функция появится за пределами Android и iOS - неизвестно.