WhatsApp научился отправлять фото без ухудшения качества

Данная функция, которая сохраняет высокое разрешение отправляемых фотографий, ранее проходила бета-тестирование среди определённой группы пользователей.

После обновления приложения, пользователи увидят новую кнопку «HD» на экране отправки фотографий. При нажатии на неё появляется всплывающее окно, где можно выбрать качество изображения.

По умолчанию выбрано стандартное качество, чтобы обмен фотографиями оставался быстрым и надёжным. Однако теперь можно выбрать HD-качество, чтобы сохранить высокое разрешение изображения.

Получатель, в свою очередь, увидит метку «HD» в нижнем левом углу фотографии, что указывает на высокое качество изображения. Все фотографии защищены с помощью протокола end-to-end WhatsApp.