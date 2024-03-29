WhatsApp научился отправлять видео в высоком HD-качестве

Теперь пользователи сами решают, какими должны быть их фотографии и видео после отправки. Если вы давно пользуетесь WhatsApp, то вам знакомо разочарование, когда отправленное изображение или видео превращается в размытое пятно.

Это может быть очень обидно, особенно если вы делитесь ценными семейными фотографиями или важными видеомоментами.

К счастью, теперь этой проблеме есть решение.