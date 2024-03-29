WhatsApp научился отправлять видео в высоком HD-качестве

Опубликовано 29 марта 2024, 07:19
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WhatsApp научился отправлять видео в высоком HD-качествеПока лишь в тестовом режиме
WhatsApp наконец-то даёт своим пользователям выбор качества отправляемых видео. Новая функция уже доступна некоторым тестерам бета-версии 2.24.7.17.
Теперь пользователи сами решают, какими должны быть их фотографии и видео после отправки. Если вы давно пользуетесь WhatsApp, то вам знакомо разочарование, когда отправленное изображение или видео превращается в размытое пятно.
Это может быть очень обидно, особенно если вы делитесь ценными семейными фотографиями или важными видеомоментами.
К счастью, теперь этой проблеме есть решение.
WhatsApp добавил новую настройку, которая позволяет выбрать качество отправляемых медиафайлов:
- Стандартное качество: оптимизировано для меньшего размера файла и более быстрой отправки.
- Высокое качество: приоритетом является четкость изображения и видео, но используется вдвое больше памяти.
Выбранное качество будет использоваться по умолчанию для всех отправляемых медиафайлов, если вы не используете опцию отправки «документа», которая сохраняет контент в исходном качестве без сжатия.