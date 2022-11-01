WhatsApp назвали самым опасным мессенджером

По словам специалиста, объясняется такой статус просто — именно у данного мессенджера чаще остальных выявляют критические уязвимости.

Например, найденная недавно дыра позволяла злоумышленникам запускать произвольный код на устройстве и получить к нему полноформатный доступ.

В то же время Слободчиков уточнил, что и менее популярные мессенджеры также могут быть подвержены критическим уязвимостям. Поэтому пользователям априори стоит быть внимательными.

Напомним, что ранее эксперты McAfee заявили об обнаружении 16 Android-приложений, зарабатывающих на фейковых рекламных действиях. Они вынуждали пользователей совершать определённые действия со встроенной рекламой.