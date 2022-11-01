WhatsApp назвали самым опасным мессенджером

WhatsApp назвали самым опасным мессенджеромВполне оправданное звание
Российский эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Андрей Слободчиков рассказал, что WhatsApp стоит считать самым опасным мессенджером.
По словам специалиста, объясняется такой статус просто — именно у данного мессенджера чаще остальных выявляют критические уязвимости.
Например, найденная недавно дыра позволяла злоумышленникам запускать произвольный код на устройстве и получить к нему полноформатный доступ.
В то же время Слободчиков уточнил, что и менее популярные мессенджеры также могут быть подвержены критическим уязвимостям. Поэтому пользователям априори стоит быть внимательными.
Напомним, что ранее эксперты McAfee заявили об обнаружении 16 Android-приложений, зарабатывающих на фейковых рекламных действиях. Они вынуждали пользователей совершать определённые действия со встроенной рекламой.