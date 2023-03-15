WhatsApp не будет прекращать работу на старых смартфонах в России

Но на официальном сайте новостей мессенджера WABetaInfoэта информация не подтвердилась. Напротив, речь идёт о том, что для российских пользователей нет никаких новых правил или ограничений функциональности. Приложение продолжит работать в штатном режиме.

А касательно блокировки работы WhatsApp на устаревших смартфонах или версиях ОС говорится, что эти правила были приняты залолго до 17 марта и уже действуют. Причём для пользователоей всех стран мира, а не только россяин.