WhatsApp не будет прекращать работу на старых смартфонах в России

19:18, 15 марта 2023
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WhatsApp не будет прекращать работу на старых смартфонах в РоссииПоявившаяся ранее информация об этом не подтвердилась
Несколько российских СМИ сообщили, что с 17 марта мессенджер WhatsApp введёт для россиян новые правила: якобы приложение прекратит работу на смартфонах, если на устройстве установлен Android 4.1 и ниже, а версия iOS должна быть не ниже 12-й.
Фото: In.mashable.com
Но на официальном сайте новостей мессенджера WABetaInfoэта информация не подтвердилась. Напротив, речь идёт о том, что для российских пользователей нет никаких новых правил или ограничений функциональности. Приложение продолжит работать в штатном режиме.
А касательно блокировки работы WhatsApp на устаревших смартфонах или версиях ОС говорится, что эти правила были приняты залолго до 17 марта и уже действуют. Причём для пользователоей всех стран мира, а не только россяин.
Источник:Wabetainfo
Автор:Андрей КадуковТеги:
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